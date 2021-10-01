В бухте на Сахалине зафиксировали разлив нефтепродуктов

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В Анивском заливе на Сахалине специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов. Инцидент произошёл во время распиливания старого корабля.
В бухте на Сахалине зафиксировали разлив нефтепродуктов
  • РИА Новости

«В южном ковше (закрытой морской бухты) морского порта... подрядной организацией проводились работы по распиловке старых судов, при распиле судна произошел разлив нефтепродуктов в акваторию бухты (Анивский залив) на площади 10 000 кв. м», — говорится в Telegram-канале областного правительства.

Отмечается, что утечки нефти в открытое море не было зафиксировано.

К месту происшествия выехала группа специалистов Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба», сотрудники регионального управления МЧС России и спасатели из города Корсакова. 

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщила об утечке нефтепродуктов в порту Темрюка с судна Lady Leila.

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