В бухте на Сахалине зафиксировали разлив нефтепродуктов

В Анивском заливе на Сахалине специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов. Инцидент произошёл во время распиливания старого корабля.

«В южном ковше (закрытой морской бухты) морского порта... подрядной организацией проводились работы по распиловке старых судов, при распиле судна произошел разлив нефтепродуктов в акваторию бухты (Анивский залив) на площади 10 000 кв. м», — говорится в Telegram-канале областного правительства.

Отмечается, что утечки нефти в открытое море не было зафиксировано.

К месту происшествия выехала группа специалистов Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба», сотрудники регионального управления МЧС России и спасатели из города Корсакова.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщила об утечке нефтепродуктов в порту Темрюка с судна Lady Leila.