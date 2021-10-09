В Apple обжаловали решение суда по оплате приложений вне App Store

Американская компания Apple подала апелляцию на решение суда, согласно которому предписывалось допустить возможность оплаты программных продуктов через внешние платёжные системы вне App Store.

«Компания Apple попросила федеральный апелляционный суд отменить решение, которое требовало от технологического гиганта изменить правила App Store, чтобы сторонние разработчики приложений могли информировать о способах оплаты подписок и услуг вне App Store», — сообщает РИА Новости.

В заявлении компания назвала решение суда вредным для Apple и пользователей, аргументировав это тем, что оно якобы нарушит баланс между разработчиками и потребителями.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в августе выдала Apple предупреждение в связи с запретом информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты.

В апреле ФАС оштрафовала Apple на $12 млн. Как установило ведомство, американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.