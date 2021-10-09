В Apple обжаловали решение суда по оплате приложений вне App Store

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Американская компания Apple подала апелляцию на решение суда, согласно которому предписывалось допустить возможность оплаты программных продуктов через внешние платёжные системы вне App Store.
В Apple обжаловали решение суда по оплате приложений вне App Store
  • AP
  • © Richard Vogel

«Компания Apple попросила федеральный апелляционный суд отменить решение, которое требовало от технологического гиганта изменить правила App Store, чтобы сторонние разработчики приложений могли информировать о способах оплаты подписок и услуг вне App Store», — сообщает РИА Новости.

В заявлении компания назвала решение суда вредным для Apple и пользователей, аргументировав это тем, что оно якобы нарушит баланс между разработчиками и потребителями.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в августе выдала Apple предупреждение в связи с запретом информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты.

В апреле ФАС оштрафовала Apple на $12 млн. Как установило ведомство, американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.

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