Террористы совершили 5 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (по данным сирийской стороны, обстрелов не было)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в провинции Идлиб зарегистрировано три обстрела, в провинции Алеппо — два.

Ранее в ЦПВС заявили о планах инсценировки террористами «химической атаки» в САР.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.