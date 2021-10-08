Временный поверенный посольства Белоруссии вызван в МИД Польши из-за ситуации на границе

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Временного поверенного посольства Белоруссии Александра Чесновского вызвали в Министерство иностранных дел Польши из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе. Об этом сообщает агентство РАР.
Временный поверенный посольства Белоруссии вызван в МИД Польши из-за ситуации на границе
  • AP

«Поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД Польши в пятницу», — говорится в сообщении агентства.

По информации PAP, «дело связано с ситуацией на польско-белорусской границе» и многочисленными попытками нелегальной миграции в Польшу.

Ранее польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны из Белоруссии.

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