Временный поверенный посольства Белоруссии вызван в МИД Польши из-за ситуации на границе

Временного поверенного посольства Белоруссии Александра Чесновского вызвали в Министерство иностранных дел Польши из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе. Об этом сообщает агентство РАР.

«Поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД Польши в пятницу», — говорится в сообщении агентства.

По информации PAP, «дело связано с ситуацией на польско-белорусской границе» и многочисленными попытками нелегальной миграции в Польшу.

Ранее польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны из Белоруссии.