Временный поверенный посольства Белоруссии вызван в МИД Польши из-за ситуации на границе
- AP
«Поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД Польши в пятницу», — говорится в сообщении агентства.
По информации PAP, «дело связано с ситуацией на польско-белорусской границе» и многочисленными попытками нелегальной миграции в Польшу.
Ранее польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны из Белоруссии.