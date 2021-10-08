В Кремле заявили о заинтересованности России в разморозке отношений с ЕС

Россия настроена на размораживание отношений с Евросоюзом. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва не являлась инициатором свёртывания взаимодействия с Брюсселем.

«Российский принцип в отношениях с Брюсселем достаточно прост: мы заинтересованы в размораживании этих отношений... Мы заинтересованы в размораживании, мы считаем, что у нас очень много тем для взаимного обсуждения», — заявил он на брифинге.

По словам Пескова, Евросоюз использует «биполярные формулировки, где одновременно речь идёт и о сдерживании, и о выстраивании диалога» с Россией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деградация отношений Москвы и Брюсселя приобретает хронический характер.