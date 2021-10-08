В Кремле заявили о заинтересованности России в разморозке отношений с ЕС
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- РИА Новости
«Российский принцип в отношениях с Брюсселем достаточно прост: мы заинтересованы в размораживании этих отношений... Мы заинтересованы в размораживании, мы считаем, что у нас очень много тем для взаимного обсуждения», — заявил он на брифинге.
По словам Пескова, Евросоюз использует «биполярные формулировки, где одновременно речь идёт и о сдерживании, и о выстраивании диалога» с Россией.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деградация отношений Москвы и Брюсселя приобретает хронический характер.