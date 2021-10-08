Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга на $480 млрд
По оценкам Минфина США, это позволит стране покрывать расходы до 3 декабря.
Отмечается, что американский президент Джо Байден подпишет эту инициативу после одобрения Палатой представителей Конгресса.
Указанная договорённость приведет к повышению лимита госдолга примерно до $28,9 трлн.
Ранее Байден частично возложил ответственность за ситуацию с госдолгом США на Трампа.
Агентство Bloomberg сообщало о том, что в США с воскресенья, 1 августа, вновь начал действовать потолок госдолга, который был приостановлен конгрессом в 2019 году.