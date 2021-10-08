Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга на $480 млрд

Сенат Конгресса США утвердил повышение лимита заимствований страны на $480 млрд. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

По оценкам Минфина США, это позволит стране покрывать расходы до 3 декабря.

Отмечается, что американский президент Джо Байден подпишет эту инициативу после одобрения Палатой представителей Конгресса.

Указанная договорённость приведет к повышению лимита госдолга примерно до $28,9 трлн.

Ранее Байден частично возложил ответственность за ситуацию с госдолгом США на Трампа.

Агентство Bloomberg сообщало о том, что в США с воскресенья, 1 августа, вновь начал действовать потолок госдолга, который был приостановлен конгрессом в 2019 году.