Глава офиса Зеленского Ермак провёл переговоры с Нуланд

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

«Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, перспективы диалога в формате N4 (Германия, Россия, Украина, Франция. — RT), важность усиления роли в переговорном процессе по мирному урегулированию на востоке Украины», — написал Ермак в своём Twitter-аккаунте.

В июле стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак ведёт переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по поводу участия США в урегулировании конфликта в Донбассе,