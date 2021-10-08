Глава офиса Зеленского Ермак провёл переговоры с Нуланд
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«Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, перспективы диалога в формате N4 (Германия, Россия, Украина, Франция. — RT), важность усиления роли в переговорном процессе по мирному урегулированию на востоке Украины», — написал Ермак в своём Twitter-аккаунте.
В июле стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак ведёт переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по поводу участия США в урегулировании конфликта в Донбассе,