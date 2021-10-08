В МИД рассказали подробности о встрече Лаврова с главой МИД Руанды

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с прибывшим в Москву с визитом коллегой из Руанды Винсентом Бирутой обменялся мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и африканской повестки дня с акцентом на урегулирование региональных конфликтов.

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