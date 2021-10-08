В МИД рассказали подробности о встрече Лаврова с главой МИД Руанды
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Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«Подтверждён обоюдный настрой Москвы и Кигали на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях», — отмечается в сообщении.
Также министры рассмотрели перспективы реализации совместных проектов, в частности в сфере мирного атома, геологоразведки, информационно-коммуникационных технологий.
Лавров и Бирута подчеркнули необходимость консолидации усилий по противодействию террористической угрозе и экстремизму.
Ранее сообщалось, что в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России и главы МИД Руанды.