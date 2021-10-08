В МИД рассказали подробности о встрече Лаврова с главой МИД Руанды

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с прибывшим в Москву с визитом коллегой из Руанды Винсентом Бирутой обменялся мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и африканской повестки дня с акцентом на урегулирование региональных конфликтов.
В МИД рассказали подробности о встрече Лаврова с главой МИД Руанды
  • © МИД России

Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Подтверждён обоюдный настрой Москвы и Кигали на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях», — отмечается в сообщении.

Также министры рассмотрели перспективы реализации совместных проектов, в частности в сфере мирного атома, геологоразведки, информационно-коммуникационных технологий.

Лавров и Бирута подчеркнули необходимость консолидации усилий по противодействию террористической угрозе и экстремизму.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России и главы МИД Руанды.

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