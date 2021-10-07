Россия и Руанда договорились наращивать взаимодействие по мирному атому

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Россия и Руанда договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Руанды Венсаном Бирута в Москве.
Россия и Руанда договорились наращивать взаимодействие по мирному атому

    «Договорились наращивать взаимодействие по целому ряду инвестиционных и кооперационных проектов в таких сферах, как мирный атом, геологоразведка, добыча минеральных ресурсов, информационные технологии, медицина, сельское хозяйство», — приводит РИА Новости слова российского министра.

    Лавров сообщил, что в настоящий момент 70 человек проходят подготовку, чтобы работать в создаваемом центре ядерной науки и технологий.

    В Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Руанды Венсана Бирута. Главы внешнеполитических ведомств обсудили деловую кооперацию между странами и ситуацию на Африканском континенте.

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