Россия и Руанда договорились наращивать взаимодействие по мирному атому
«Договорились наращивать взаимодействие по целому ряду инвестиционных и кооперационных проектов в таких сферах, как мирный атом, геологоразведка, добыча минеральных ресурсов, информационные технологии, медицина, сельское хозяйство», — приводит РИА Новости слова российского министра.
Лавров сообщил, что в настоящий момент 70 человек проходят подготовку, чтобы работать в создаваемом центре ядерной науки и технологий.
В Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Руанды Венсана Бирута. Главы внешнеполитических ведомств обсудили деловую кооперацию между странами и ситуацию на Африканском континенте.