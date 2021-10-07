Замглавы МИД России Вершинин встретился с послом Марокко

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Вершинин принял посла Марокко в Москве Лотфи Бушаару по его просьбе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Замглавы МИД России Вершинин встретился с послом Марокко
  • РИА Новости

Отмечается, что «состоялся обмен мнениями по вопросам, находящимся на повестке СБ ООН, с акцентом на проблематику западносахарского урегулирования в свете предстоящего в текущем месяце рассмотрения данного сюжета в совете».

«Дана высокая оценка стабилизирующей роли Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре», — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Марокко сообщило, что правительство Марокко приняло решение о временной приостановке прямого авиасообщения с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить