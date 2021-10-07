Замглавы МИД России Вершинин встретился с послом Марокко

Замглавы МИД России Сергей Вершинин принял посла Марокко в Москве Лотфи Бушаару по его просьбе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «состоялся обмен мнениями по вопросам, находящимся на повестке СБ ООН, с акцентом на проблематику западносахарского урегулирования в свете предстоящего в текущем месяце рассмотрения данного сюжета в совете».

«Дана высокая оценка стабилизирующей роли Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре», — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Марокко сообщило, что правительство Марокко приняло решение о временной приостановке прямого авиасообщения с Россией.