Вице-премьер Борисов встретился с Вучичем

Вице-премьер Юрий Борисов совершил официальный визит в Сербию в ходе которого он провёл заседание Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что «Борисов совместно с сопредседателем — министром по инновационному и технологическому развитию Республики Сербия Ненадом Поповичем провёл в Златиборе XIX заседание Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству».

«Ключевым направлением сотрудничества двух стран остаётся энергетика, подчеркнул Юрий Борисов», — заявили в пресс-службе кабмина.

Сообщается, что «в этом году введена в эксплуатацию сербская часть газопровода, соединяющего «Турецкий поток» от границы с Болгарией до границы с Венгрией с национальными газотранспортными системами».

«Наша совместная работа по завершению строительства сербского участка газопровода и запуск его в эксплуатацию обеспечили на долгосрочный период энергетическую безопасность Сербии... Помимо надёжных и гарантированных поставок необходимых Сербии объёмов газа, это предоставило ей возможность самой стать страной-транзитёром и развивать новые направления, в том числе нефте- и газохимию, что, в свою очередь, обеспечит дополнительный вклад в развитие сербской экономики», — отметил Борисов по итогам заседания межправительственного комитета.

В пресс-службе правительства также рассказали, что «на межправкомитете обсудили дальнейшие перспективы участия российских компаний в строительстве новых и реконструкции действующих энергетических объектов Сербии».

«В ходе встречи с президентом Республики Сербия Александром Вучичем состоялся обстоятельный и конструктивный диалог по ключевым вопросам двусторонней повестки дня. Обсуждены текущие и перспективные совместные проекты в сферах энергетики, промышленности, транспорта и в других областях», — добавили в кабмине.

В сентябре сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром внутренних дел Сербии Александром Вулином.