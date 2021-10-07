В посольстве рассказали о ситуации с задержанными в порту Дюнкерка россиянами
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«Держим на контроле ситуацию с российскими моряками, задержанными на судне в порту Дюнкерка», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «по информации французских компетентных органов, один из них взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде».
«Однако в отношении обоих следственные действия продолжаются», — рассказали в дипмиссии.
Там сообщили, что остальная информация не разглашается властями в интересах следствия.
«Продолжим принимать необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан», — добавили в посольстве.
Ранее сообщалось, что в порту французского Дюнкерка 1 октября задержали судно, на борту которого, по данным французских властей, был обнаружен кокаин. В числе задержанных членов экипажа — двое российских граждан.