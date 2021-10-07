В посольстве рассказали о ситуации с задержанными в порту Дюнкерка россиянами

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В пресс-службе посольства России во Франции рассказали о ситуации с задержанными на судне в порту французского Дюнкерка россиянами.
В посольстве рассказали о ситуации с задержанными в порту Дюнкерка россиянами
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«Держим на контроле ситуацию с российскими моряками, задержанными на судне в порту Дюнкерка», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «по информации французских компетентных органов, один из них взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде».

«Однако в отношении обоих следственные действия продолжаются», — рассказали в дипмиссии.

Там сообщили, что остальная информация не разглашается властями в интересах следствия.

«Продолжим принимать необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан», — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в порту французского Дюнкерка 1 октября задержали судно, на борту которого, по данным французских властей, был обнаружен кокаин. В числе задержанных членов экипажа — двое российских граждан.

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