В посольстве рассказали о ситуации с задержанными в порту Дюнкерка россиянами

В пресс-службе посольства России во Франции рассказали о ситуации с задержанными на судне в порту французского Дюнкерка россиянами.

«Держим на контроле ситуацию с российскими моряками, задержанными на судне в порту Дюнкерка», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «по информации французских компетентных органов, один из них взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде».

«Однако в отношении обоих следственные действия продолжаются», — рассказали в дипмиссии.

Там сообщили, что остальная информация не разглашается властями в интересах следствия.

«Продолжим принимать необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан», — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в порту французского Дюнкерка 1 октября задержали судно, на борту которого, по данным французских властей, был обнаружен кокаин. В числе задержанных членов экипажа — двое российских граждан.