МИД России призвал Британию не провоцировать гонку кибервооружений

Россия призывает Великобританию не провоцировать гонку кибервооружений, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы призываем наших оппонентов не заигрываться и не провоцировать гонку теперь уже кибервооружений», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, Россия последовательно выступает за отказ от милитаризации информационного пространства.

Таким образом Захарова ответила на вопрос о словах главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса по поводу готовности проводить кибератаки против враждебных стран.

Ранее Бен Уоллес заявил, что Великобритания будет противостоять кибератакам со стороны враждебных держав.

Министр упомянул возможность применения наступательных киберсредств в целях защиты.