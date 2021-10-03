В Великобритании рассказали о противостоянии кибератакам

Великобритания будет противостоять кибератакам со стороны враждебных держав, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

«Некоторые иностранные государства ведут кибервойну против нас каждый божий день. В соответствии с международным правом <…> мы вправе защищать себя», — заявил Уоллес в интервью газете The Telegraph.

По его словам, Британия будет защищаться от кибератак, если они будут опасными, вредоносными или наносящими ущерб.

Он отметил, что для защиты могут быть также использованы наступательные киберсредства.

Ранее президент США Джо Байден объявил октябрь текущего года месяцем осведомлённости о кибербезопасности.