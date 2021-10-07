Драги и Меркель обсудили кризис в Афганистане в ходе встречи

Премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили на переговорах в Риме афганский кризис. Политики отметили необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению страны.

«Мы обсудили кризис в Афганистане. Мы пришли к согласию относительно необходимости оказывать помощь афганскому населению с гуманитарной точки зрения, но в то же время подтверждать важность защиты прав человека и основных свобод», — приводит слова Драги РИА Новости.

По его словам, в ходе встречи по Афганистану на будущей неделе в формате G20 политики продолжат обсуждение этих проблем.

Россия пригласила представителей «Талибана»* принять участие во встрече по Афганистану в Москве 20 октября.

Ранее в Москве было принято решение об оказании гуманитарной помощи Афганистану, в настоящее время прорабатываются детали поставок.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.