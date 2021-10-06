Белый дом прорабатывает детали будущих переговоров Байдена и Си Цзиньпина
- AP
- © Susan Walsh
«Мы по-прежнему прорабатываем вопрос о том, как это будет происходить, когда, и, конечно же, окончательные детали контактов», — приводит РИА Новости слова Псаки.
Она добавила, что Вашингтон уделяет большое внимание контактам на высоком уровне с Пекином и намерен продолжать поддерживать их в дальнейшем.
Ранее издание Bloomberg сообщало о предварительных договорённостях Байдена и Си Цзиньпина о проведении виртуального саммита до конца 2021 года.