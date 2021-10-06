Белый дом прорабатывает детали будущих переговоров Байдена и Си Цзиньпина

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В администрации США прорабатывают детали будущих переговоров американского президента Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Белый дом прорабатывает детали будущих переговоров Байдена и Си Цзиньпина
  • AP
  • © Susan Walsh

«Мы по-прежнему прорабатываем вопрос о том, как это будет происходить, когда, и, конечно же, окончательные детали контактов», — приводит РИА Новости слова Псаки.

Она добавила, что Вашингтон уделяет большое внимание контактам на высоком уровне с Пекином и намерен продолжать поддерживать их в дальнейшем.

Ранее издание Bloomberg сообщало о предварительных договорённостях Байдена и Си Цзиньпина о проведении виртуального саммита до конца 2021 года.

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