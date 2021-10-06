Bloomberg: Байден и Си Цзиньпин договорились о проведении виртуального саммита

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о проведении виртуального саммита до конца 2021 года.
Bloomberg: Байден и Си Цзиньпин договорились о проведении виртуального саммита
  • AP
  • © Evan Vucci

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По словам чиновника, договорённость о встрече на высшем уровне стала итогом шестичасовых переговоров советника американского государственного лидера по национальной безопасности Джейка Салливана с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Яном Цзечи.

Ранее сообщалось, что Салливан и Цзечи обсудили ряд тем, включая совместную работу США и Китая в вопросах, касающихся решения жизненно важных транснациональных проблем.

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