Bloomberg: Байден и Си Цзиньпин договорились о проведении виртуального саммита

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о проведении виртуального саммита до конца 2021 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По словам чиновника, договорённость о встрече на высшем уровне стала итогом шестичасовых переговоров советника американского государственного лидера по национальной безопасности Джейка Салливана с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Яном Цзечи.

Ранее сообщалось, что Салливан и Цзечи обсудили ряд тем, включая совместную работу США и Китая в вопросах, касающихся решения жизненно важных транснациональных проблем.