Иран разделяет подходы России в рамках концепции безопасности в Персидском заливе
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств стран Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна.
Дипломаты договорились о налаживании взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19 и уделили внимание вопросам, касающимся Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
«Иранские партнёры в принципиальном плане разделяют наши подходы по этой теме, зафиксированные в обновлённой в августе 2021 года российской концепции безопасности в зоне Персидского залива», — отмечают в российском МИД.
Ранее Лавров сообщил, что Москва и Тегеран выступают за скорое возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.