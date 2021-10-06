Иран разделяет подходы России в рамках концепции безопасности в Персидском заливе

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В Тегеране разделяют подходы Москвы, следующие из обновлённой концепции безопасности в Персидском заливе.
Иран разделяет подходы России в рамках концепции безопасности в Персидском заливе
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств стран Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна.

Дипломаты договорились о налаживании взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19 и уделили внимание вопросам, касающимся Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Иранские партнёры в принципиальном плане разделяют наши подходы по этой теме, зафиксированные в обновлённой в августе 2021 года российской концепции безопасности в зоне Персидского залива», — отмечают в российском МИД.

Ранее Лавров сообщил, что Москва и Тегеран выступают за скорое возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

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