Лавров заявил о заинтересованности Ирана в возвращении к переговорам по СВПД

Глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном сообщил, что Москва и Тегеран выступают за скорое возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

«Москва и Тегеран едины в том что переговоры в «венском формате» должны быть как можно скорее возобновлены. Иранская сторона, как мне подтвердил коллега, к этому готова», — сказал глава российского МИД на пресс-конференции.

Лавров отметил, что мировое сообщество ждёт возвращения США к переговорному процессу и «отмены незаконных рестрикций» в отношении Ирана и его торговых партнёров.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Москва призывает к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД.