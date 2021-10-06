Число пострадавших во время стрельбы в школе Техаса возросло до четырёх

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в средней школе Тимбервью в Арлингтоне.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что школа зачищена, однако подозреваемый всё ещё находится на свободе. По предварительным данным, к стрельбе привела драка двух учеников.

В управлении полиции Арлингтона опубликовали фотографию стрелявшего — им оказался 18-летний афроамериканец Тимоти Джордж Симпкинс.

Ранее в американском штате Техас полиция получила сообщения о стрельбе в школе.