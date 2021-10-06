Число пострадавших во время стрельбы в школе Техаса возросло до четырёх

Короткая ссылка
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в средней школе Тимбервью в Арлингтоне.
Число пострадавших во время стрельбы в школе Техаса возросло до четырёх
  • © РИА Новости / Дмитрий Паршин

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что школа зачищена, однако подозреваемый всё ещё находится на свободе. По предварительным данным, к стрельбе привела драка двух учеников.

В управлении полиции Арлингтона опубликовали фотографию стрелявшего — им оказался 18-летний афроамериканец Тимоти Джордж Симпкинс.

Ранее в американском штате Техас полиция получила сообщения о стрельбе в школе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить