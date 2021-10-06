В США рассчитывают на укрепление отношений с Францией

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В Вашингтоне рассчитывают на всестороннее укрепление отношений с Парижем на фоне разногласий из-за партнёрства в сфере безопасности между США, Австралией и Великобританией, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
В США рассчитывают на укрепление отношений с Францией
  • Reuters

«После беседы президентов Байдена и Макрона несколько недель назад мы получили указание улучшить, укрепить и углубить эти отношения, которые входят в число важнейших в мире, углубить наши консультации, сотрудничество, координацию. Именно это мы и делаем», — приводит его слова ТАСС.

Представитель Госдепа США подчеркнул, что в Вашингтоне считают «жизненно важным» партнёрство с Европой и Францией в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил Блинкену, что выход из кризиса между Францией и США потребует времени.

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