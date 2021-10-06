В Израиле готовы рассмотреть запросы России по расследованию убийства Талькова

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Правоохранительные органы Израиля готовы рассмотреть запросы коллег из России, если они появятся, относительно расследования дела об убийстве музыканта Игоря Талькова, заявил представитель ведомства Михаил Зингерман.
В Израиле готовы рассмотреть запросы России по расследованию убийства Талькова
  • © РИА Новости / Галина Кмит

«Если поступает какая-то просьба от правоохранительных органов любых стран, она обязательно рассматривается, и она, конечно же, будет рассмотрена. Правоохранительные органы Израиля рассмотрят запрос России по делу о смерти Талькова в случае поступления такового», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам собеседника издания, на данный момент полиция Израиля не располагает никакой информацией о расследовании убийства Талькова.

В петербургском главке СК ранее сообщили о продолжении работы следователей по делу об убийстве музыканта.

По данным следствия, во дворце спорта «Юбилейный» во время концерта в закулисных помещениях между представителями Игоря Талькова и певицы Азизы — Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — произошёл конфликт из-за очерёдности выступления. Во время потасовки Малахов был избит, а Шляфман, завладев его револьвером, выстрелил в Талькова, который скончался на месте.

Шляфман в начале 1992 года переехал на постоянное местожительство в Израиль, где находится до настоящего времени. Ему инкриминируется убийство по неосторожности, он объявлен в международный розыск.

6 октября 2021 года исполнилось 30 лет со дня случившегося.

Тальков был убит во время концерта в Санкт-Петербурге.

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