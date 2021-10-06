В Израиле готовы рассмотреть запросы России по расследованию убийства Талькова

Правоохранительные органы Израиля готовы рассмотреть запросы коллег из России, если они появятся, относительно расследования дела об убийстве музыканта Игоря Талькова, заявил представитель ведомства Михаил Зингерман.

«Если поступает какая-то просьба от правоохранительных органов любых стран, она обязательно рассматривается, и она, конечно же, будет рассмотрена. Правоохранительные органы Израиля рассмотрят запрос России по делу о смерти Талькова в случае поступления такового», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам собеседника издания, на данный момент полиция Израиля не располагает никакой информацией о расследовании убийства Талькова.

В петербургском главке СК ранее сообщили о продолжении работы следователей по делу об убийстве музыканта.

По данным следствия, во дворце спорта «Юбилейный» во время концерта в закулисных помещениях между представителями Игоря Талькова и певицы Азизы — Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — произошёл конфликт из-за очерёдности выступления. Во время потасовки Малахов был избит, а Шляфман, завладев его револьвером, выстрелил в Талькова, который скончался на месте.

Шляфман в начале 1992 года переехал на постоянное местожительство в Израиль, где находится до настоящего времени. Ему инкриминируется убийство по неосторожности, он объявлен в международный розыск.

6 октября 2021 года исполнилось 30 лет со дня случившегося.

Тальков был убит во время концерта в Санкт-Петербурге.