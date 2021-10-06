СК продолжает расследовать убийство Талькова 6 октября 1991 года

Следственный комитет России продолжает расследовать дело об убийстве российского рок-музыканта Игоря Талькова в 1991 году в Петербурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу петербургского главка СК.

СК возобновил расследование в 2018 году.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Установлены все лица, находившиеся на месте происшествия и подлежащие допросам в качестве свидетелей. Проводятся мероприятия, направленные на установление их местонахождения, проводятся допросы (в том числе дополнительные) свидетелей, принимаются все меры для обеспечения полноты расследования», — говорится в сообщении.

6 октября 2021 года исполнилось 30 лет со дня убийства.

Тальков был убит во время концерта в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, во дворце спорта «Юбилейный» во время концерта в закулисных помещениях между представителями Игоря Талькова и певицы Азизы — Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — произошёл конфликт из-за очередности выступления. Во время потасовки Малахов был избит, а Шляфман, завладев его револьвером, выстрелил в Талькова, который скончался на месте.

Шляфман в начале 1992 года переехал на постоянное место жительство в Израиль, где находится до настоящего времени. Ему предъявлено убийство по неосторожности, он объявлен в международный розыск.

Вдова музыканта Татьяна Талькова в интервью RT рассказала о жизни с погибшим артистом.