СК продолжает расследовать убийство Талькова 6 октября 1991 года

Короткая ссылка
Следственный комитет России продолжает расследовать дело об убийстве российского рок-музыканта Игоря Талькова в 1991 году в Петербурге.
СК продолжает расследовать убийство Талькова 6 октября 1991 года
  • © РИА Новости / Александр Поляков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу петербургского главка СК.

СК возобновил расследование в 2018 году.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Установлены все лица, находившиеся на месте происшествия и подлежащие допросам в качестве свидетелей. Проводятся мероприятия, направленные на установление их местонахождения, проводятся допросы (в том числе дополнительные) свидетелей, принимаются все меры для обеспечения полноты расследования», — говорится в сообщении.

6 октября 2021 года исполнилось 30 лет со дня убийства.

Тальков был убит во время концерта в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, во дворце спорта «Юбилейный» во время концерта в закулисных помещениях между представителями Игоря Талькова и певицы Азизы — Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — произошёл конфликт из-за очередности выступления. Во время потасовки Малахов был избит, а Шляфман, завладев его револьвером, выстрелил в Талькова, который скончался на месте.

Шляфман в начале 1992 года переехал на постоянное место жительство в Израиль, где находится до настоящего времени. Ему предъявлено убийство по неосторожности, он объявлен в международный розыск.

Вдова музыканта Татьяна Талькова в интервью RT рассказала о жизни с погибшим артистом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить