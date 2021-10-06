«Друзья называли нас Ленноном и Йоко»: вдова Игоря Талькова вспоминает, каким был поэт и музыкант

30 лет назад, 6 октября, в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта был убит поэт и музыкант Игорь Тальков. Обстоятельства его смерти до сих пор до конца не выяснены. Вдова музыканта Татьяна Талькова в интервью RT рассказала, как они познакомились с Игорем, как складывалась их совместная жизнь и почему она считает, что смерть её мужа не была случайностью.

— Татьяна, как вы познакомились с Игорем?

— Мы познакомились в московском кафе «Метелица». Я туда зашла с подругами попить кофе и послушать музыку, а Игорь там ужинал с друзьями. Позже мы вспоминали эту встречу и признавались друг другу, что его любовь ко мне вспыхнула с первого взгляда, а моя — с первого слова, сказанного им.

Его интеллект и начитанность завораживали. Я обычная московская девчонка, недавно закончившая школу, была покорена его прямо-таки дворянскими манерами, сочетавшимися с абсолютно современным внешним видом: джинсы, длинные волосы, борода…

Он рассказал, что музыкант, умолчав из скромности, что ещё и поэт: пишет песни, поёт и играет в музыкальном коллективе. Как многие музыканты, он находился под большим влиянием Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Queen и, конечно, The Beatles.

«Зацепила» его моя немного восточная внешность. Потом друзья нас сравнивали с Джоном Ленноном и Йоко Оно.

Игорь и Татьяна Тальковы.

© Из личного архива

— Как развивались ваши отношения? Как он сделал вам предложение?

— После нашего знакомства мы стали встречаться. Игорь часто уезжал на гастроли, впоследствии я к этому привыкла, а вначале было тяжело. Жила я тогда с мамой и сестрой, работала и училась. Игоря мои близкие приняли очень тепло, да и не могло быть иначе, его отношение ко мне и личное обаяние покорили мою семью. Они звали его шутливо Борода.

У Игоря на тот момент семья состояла из мамы, Ольги Юльевны, и брата Владимира. Жили они в городе Щёкине Тульской области.

Эта история известна: его мама и отец отбывали сроки по печально известной 58-й статье как враги народа и не имели права после освобождения селиться ближе 200 км от Москвы.

Поэтому Игорь — потомственный дворянин и москвич по отцу — там и родился в 1956 году. Вот туда-то, в Щёкино, Игорь привёз меня однажды знакомиться со своей мамой. Это было его «предложение»: «Мама, знакомься — это моя Танечка». В Щёкине мы и поженились: расписались, купили шампанское и поехали на могилу отца Игоря — Владимира Максимовича.

— Где вы жили после свадьбы?

— Моя тётя оставила мне крохотную квартирку в Москве, но, боже, как мы были рады: она казалась нам хоромами! Мы были молоды, мечтали о большом музыкальном будущем Игоря, ждали нашего малыша…

— Вы назвали сына Игорем. Это было ваше решение? Как Игорь-отец отнёсся к этому?

— Я сразу знала, чувствовала: родится сын и он тоже будет Игорь. Обязательно! Один уезжает на гастроли, а другой — его маленькая частичка — остаётся со мной. Как чувствовала, что однажды это будет навсегда. У Игоря есть стихотворение «Не завидуйте жёнам артистов», в котором он очень точно и тонко нашёл образ моей семейной жизни с ним: «Берёза без листьев в апогее природы цветенья»…

— Каково это — быть женой Игоря Талькова?

— Его жизнь — это творчество вне всяких временных и пространственных рамок! Трудно себе представить, что за свои неполные 35 лет он написал более 250 песен, огромное количество стихов, аранжировок к своим и чужим песням, сыграл две главные роли в кино, написал книгу «Монолог», спродюсировал и поставил спектакль «Суд». И всё это — кроме концертов, гастролей.

А ещё в любую свободную минуту он читал книги. Книги по истории, философии, астрофизике, истории культуры и религии, изучал Евангелие. Ни одной свободной секунды без книги!

Я всегда знала, что он гений. Когда он не мог пробиться на сцену сквозь «дремучие джунгли закона», я предрекла ему «взлёт» в 27 лет. Так и случилось. Когда осознаёшь, что живёшь с гением, необходимо освободить его от всего, что может помешать ему самореализоваться: быт, сомнение в собственных силах, отчаяние от неудач, страдания от предательства друзей… Теперь я могу уже сказать, что Игорь был свободен как творческая личность — всё вышеназванное я взяла на себя. Это есть в его дневниках…

— Есть в творчестве Игоря песни, идеи которых он обсуждал с вами?

— Советовался ли он со мной, когда создавал что-нибудь новое? Да, бывало. Обычно он сочинял ночью, когда в доме было тихо. Под утро разбудит: «Послушай, как тебе?» Надо проснуться, прослушать несколько раз, дать совет, но только очень тактично и деликатно, чтобы не обидеть — ранимый был очень…

Но чаще всего песни, стихи, аранжировки, первым слушателем которых становилась я, вызывали у меня искренний восторг. Так разительно непохоже это было на всё то, что звучало тогда со сцены.

После прослушивания новой песни или записи на студии Игорь засыпал, а я садилась рядом и смотрела, смотрела, смотрела на него.

По его песням было бы легко и интересно снимать клипы, но в то время этот вид искусства не был ещё популярен.

Игорь Тальков с женой Татьяной на съёмках фильма «Князь Серебряный». 1990 год

© Из личного архива

— Как он относился к деньгам? Как складывались его отношения с партнёрами?

— Как он относился к деньгам? Да практически их у него просто не было — ни в его барачном детстве, ни в его сознательном возрасте, пока он поднимался на вершину своего Парнаса. Только в последние три-четыре года, когда он стал мегазвездой, стало полегче. Игорь купил подержанную иномарку и радовался как ребёнок. Но всё равно больших денег в семье не было: всё уходило на аппаратуру, зарплату музыкантам, творческие проекты, гастроли.

Чтобы было совсем понятно: когда Игоря не стало, мы с сыном так и остались в той же хрущёвке, где началась наша совместная жизнь, где в ванной комнате, за неимением своего уголка, Игорь создавал свои шедевры и куда перед похоронами я привезла гроб с его телом.

Да, мы хотели её поменять или купить новую, чтобы расширить квадратные метры, но цены на жильё росли быстрее, чем Игорь успевал зарабатывать. В идеале Игорь мечтал о большом доме с высоким забором, завести 80 кошек и котов — так он шутя говорил. Очень любил кошек.

— В сети очень мало семейных фото Тальковых. Почему?

— У нас фактически нет фотографий с Игорем. Он верил в примету, что фотографироваться с близкими — это к разлуке, а он этого не хотел, конечно. Хотя фотоаппарат он подарил мне с первого гонорара. Мы тогда поехали на Арбат и купили мне зеркальный фотоаппарат «Зенит». Я очень любила фотографировать, училась этому и безумно любила проявлять сама. Но маленький Игорёша подкрадывался к плёнкам, которые лежали в проявителе, и любил играть с ними, двигая вверх и вниз несколько раз, — и засвечивал плёнку, поэтому фото часто не получались.

— Изменился ли Игорь Тальков, когда стал популярен?

— Став популярным, он, конечно, изменился, потому что изменилась творческая атмосфера вокруг него: зависть, сплетни, интриги. Даже сейчас, через 30 лет после убийства, некоторые фриковые персонажи пытаются на этом нажиться и самоутвердиться, не могут преодолеть свой комплекс неполноценности на фоне такого явления, как Игорь Тальков. А тогда песни Игоря возглавляли с 1987 года все существующие хит-парады и звуковые дорожки, ежегодно становились лауреатами фестиваля «Песня года», причём в номинациях «Композитор», «Поэт», «Исполнитель»...

Последний диплом за «Я вернусь» в январе 1992 получила за Игоря я — при поднявшемся и рыдающем зале.

Каково это было для всех, кого он постоянно обходил и затмевал? Игорь был не готов ни к подлостям, ни к предательствам, ни ко лжи вокруг его имени. Он был слишком открыт, доверчив и эмоционален. Но на наших отношениях его звёздный статус не отразился никак — мы остались очень близкими людьми.

«Все опять пришлось начинать сначала. Остался один. Ни группы, ни администрации… только верная и замечательная Татьяна и на этот раз помогла зализать мне раны и прийти в себя». Запись из дневника Игоря Талькова, 29.06.1991.

— Как он взаимодействовал с другими артистами?

— Об отношениях с коллегами по цеху мне говорить совсем не хочется. Жизнь показала, что там каждый сам за себя — и это в лучшем случае. Некоторые из них откровенно клевещут и оскорбляют память Игоря.

10 февраля 2021 года я выиграла суд по защите чести, достоинства и деловой репутации моего мужа против Первого канала, Азизы и Гульнары Мухамедовых.

Пресса предпочитает замалчивать этот факт, хотя активно раздувает любые бредни и клевету о жизни и гибели Игоря. И ведь кому-то это нужно?

— Как сын узнал о смерти отца? Как помогали ему пережить это?

— Сын... На девятый день после смерти отца, 14 октября 1991 года, ему исполнилось всего десять лет. Тогда он сказал мне: «Мама, не плачь — теперь я Игорь Тальков — старший».

Тогда мы с ним договорились, что папа уехал на долгие-долгие гастроли. Мальчишке его возраста это, наверное, помогло, мне — нет.

Сейчас он пишет песни, стал музыкантом, у него семья, и в ней растут сыновья — наши с Игорем внуки. Всё так быстро пронеслось — целая жизнь.

В нашей стране очень сложно стать популярным, особенно если ты сын известного музыканта, которого уже нет. Очень много негативного на Игоря-младшего льётся потоком от недоброжелателей. Но Игорёк не сдаётся, он идёт твёрдо и уверенно своим путём и каждый день завоёвывает всё больше и больше поклонников. Я им очень горжусь. Он, как и отец, очень честный, добрый, умный и талантливый!

На днях он мне позвонил, мы долго говорили, и вдруг в разговоре он мне сказал: «Мама, сейчас время, когда быть порядочным стыдно». Вы понимаете, какая фраза? И это же правда. До чего мы дожили…

— Игорь погиб незадолго до распада СССР. Как вы полагаете, он воспринял бы этот разлом в стране?

— «Время не любит своих героев, оно их безвозмездно уступает будущему». Я думаю, это неслучайно, что Игорь был убит накануне развала страны, которой больше нет.

Однозначно скажу, как бы Игорь к этому отнёсся: как нормальный здоровый человек отнёсся бы к разорению родного дома. Не стоит путать его отношение к власти, которую он считал нелегитимной с 1917 года, и понятием «Родина». Это ведь не одно и то же! Его социальные песни об этом: «Родина моя», «Россия», «Господа демократы», «Метаморфоза», «Глобус», «Чистые пруды — 2», «Дядин колпак», «Полу-гласность», «Господин президент». Послушайте их, и станет ясно, как он относился к околпачиванию народа гласностью, перестройкой, псевдодемократией. Так же, как и коммунизмом! И станет понятно, почему на протяжении 30 лет эти песни как бы вовсе не существуют в творчестве Талькова. Ну кому охота услышать: «Перестроить можно рожу, ну а душу — никогда!» Или: «Родина моя — нищая сума… Родина моя, ты сошла с ума!» И как он ко всему относился, легко понять из записи в дневнике 1987 года: «Роли заранее распределены, финал известен. Горбачёв — негодяй. Ельцин — предатель, предатель надежд и веры в него десятков миллионов человек». Всё это он рассказывал во время своих выступлений. В этом я вижу и ответ на все вопросы и в случайную смерть мужа не верю.

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— Три года назад мы беседовали с вами о возобновлении расследования. Вы тогда возлагали надежды на то, что благодаря свидетелям будет поставлена точка в расследовании дела об убийстве Игоря? Это случилось?

— 13 ноября 2018 года — после возобновления следствия — я получила возможность ознакомиться с частью материалов уголовного дела. Обвиняемым в убийстве Игоря Владимировича Талькова признан его концертный директор Валерий Шляфман, все эти годы проживающий в Израиле. Вступивший в силу в 2008 году закон позволяет судить совершивших особо тяжкие преступления заочно. Понятно, что заказчиков не найдут никогда, да и, наверное, искать не будут...

Попытка представить убийство Игоря убийством по неосторожности не выдерживает никакой критики, слишком многое говорит об обратном!

Есть все основания для направления уголовного дела в суд. Но для этого надо провести ряд следственных действий, о которых мой адвокат заявляла в своих ходатайствах ещё в 2018 году. Я бы хотела обратиться к председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой взять дело об убийстве моего мужа под свой контроль и принять меня лично с моим адвокатом. Я также хочу попросить СМИ прекратить давление на общественное мнение и следствие, чтобы дело было доведено до суда.

— Какие вопросы вы бы хотели поднять на встрече с Бастрыкиным, если она случится?

— Никто ни разу не ответил мне на важный вопрос: были ли куплены билеты в Сочи, где с 7 октября, то есть на следующий день после убийства, должны были начаться концерты Игоря? Закрытие сезона в Сочи в концертном зале «Фестивальный». Там ждали Игоря Талькова.

Но для меня важно, были в городе афиши его выступления и были ли куплены билеты для него и его группы? Он очень не хотел ехать на этот концерт, но в «Лис'С» очень настаивали. У меня ощущение, что Игоря приглашали в один конец. И мне никто за 30 лет ни разу не ответил на этот вопрос, хотя я его задавала всем, в том числе и представителям следствия.

— В одной из статей рассказывали случай, когда в самолёте Игорь сказал: «Не бойтесь. Пока вы со мной, вы не погибнете. Меня убьют при большом стечении народа, и убийцу моего никогда не найдут». Вы знаете, кому он это сказал? Правда это или легенда?

— Что касается фразы, приписываемой Игорю, о том, что «его убьют при большом стечении народа и убийцу не найдут», — это от лукавого, а может статься, кому-нибудь нужно. Я знаю, кому и когда он сказал, что погибнет насильственной смертью. И напророчил.