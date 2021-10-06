СБ России заявил о попытках террористов получить данные об изготовлении ядерного оружия

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что террористы предпринимают попытки получить доступ к данным об изготовлении ядерного, химического и биологического оружия.
СБ России заявил о попытках террористов получить данные об изготовлении ядерного оружия
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

«Фиксируются устремления террористов получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения, а также их повышенное внимание к возможности применения патогенных биологических агентов и токсичных химикатов», — заявил он.

По его словам, с этой целью террористы ведут целенаправленную вербовку отраслевых специалистов, в том числе «преподавателей и студентов химико-биологических учебных заведений».

Ранее исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд прокомментировал вероятность испытаний ядерного оружия террористами.

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