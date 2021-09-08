В ОДВЗЯИ оценили вероятность испытаний ядерного оружия террористами
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«Вероятность тестирования и разработки ядерного устройства негосударственными игроками гораздо ниже, чем со стороны государств», — сказал он.
Исполнительный секретарь добавил, что «вероятность испытаний негосударственными игроками разумно низка».
Флойд был избран на пост нового исполнительного секретаря подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в мае текущего года.