В ОДВЗЯИ оценили вероятность испытаний ядерного оружия террористами

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Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд заявил, что вероятность испытаний ядерного оружия со стороны негосударственных игроков является низкой. Об этом сообщает ТАСС.
В ОДВЗЯИ оценили вероятность испытаний ядерного оружия террористами
  • Reuters
  • © Georges Schneider

«Вероятность тестирования и разработки ядерного устройства негосударственными игроками гораздо ниже, чем со стороны государств», — сказал он.

Исполнительный секретарь добавил, что «вероятность испытаний негосударственными игроками разумно низка».

Флойд был избран на пост нового исполнительного секретаря подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в мае текущего года.

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