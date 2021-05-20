Представитель Австралии избран новым главой комиссии ОДВЗЯИ
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«Переполнен чувствами и измотан! Страны — участницы ОДВЗЯИ избрали меня следующим исполнительным секретарём ПК ОДВЗЯИ. Для меня большая честь заслужить такое доверие. Всем искреннее спасибо», — написал Флойд в Twitter.
Он отметил, что в ходе пятого раунда голосования в Вене за его кандидатуру проголосовали 96 стран (66,66%), против — 48, воздержались две.
Ранее в МИД России заявляли, что Соединённые Штаты замалчивают собственные планы по развёртыванию новых ядерных вооружений.