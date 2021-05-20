Представитель Австралии избран новым главой комиссии ОДВЗЯИ

Директор Австралийского бюро по гарантиям и нераспространению ядерных вооружений Роберт Флойд заявил, что избран на пост нового исполнительного секретаря подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Переполнен чувствами и измотан! Страны — участницы ОДВЗЯИ избрали меня следующим исполнительным секретарём ПК ОДВЗЯИ. Для меня большая честь заслужить такое доверие. Всем искреннее спасибо», — написал Флойд в Twitter.

Он отметил, что в ходе пятого раунда голосования в Вене за его кандидатуру проголосовали 96 стран (66,66%), против — 48, воздержались две.

Ранее в МИД России заявляли, что Соединённые Штаты замалчивают собственные планы по развёртыванию новых ядерных вооружений.