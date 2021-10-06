Премьер Италии заявил о падении заинтересованности НАТО в Европе

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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что НАТО стала меньше заинтересована в Европе.
Премьер Италии заявил о падении заинтересованности НАТО в Европе
  • Reuters

Об этом сообщает агентство ANSA.

«Вывод войск из Афганистана в том виде, в котором он был осуществлён, а также изменение намерений в отношении контракта между Австралией и Францией в пользу поставок подводных лодок американского производства — и здесь я говорю не только о содержании, но и о том, как об этом было объявлено, — это два очень сильных сигнала, которые говорят нам о том, что НАТО, похоже, с геополитической точки зрения стала менее заинтересована в Европе и областях, представляющих интерес для Европы, и переместила сферу своих интересов в другие части мира», — сказал он.

Вместе с этим Драги отметил, что странам Европы пока сложно добиться выработки общей оборонной политики, учитывая тот факт, что в настоящий момент нет даже общеевропейской внешней политики.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюзу нужно стать более самостоятельным объединением, если он хочет повысить влияние на мировой арене. 

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