Глава Евросовета заявил, что ЕС нужно вести более самостоятельную политику
- AP
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«Чтобы стать более эффективным и влиятельным на мировой арене, ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям», — цитирует Интерфакс Мишеля.
По его словам, эта самостоятельность должна проявиться «в экономике...и в сфере обороны и безопасности».
Глава Евросовета также подчеркнул необходимость снижать зависимость ЕС от других сторон в таких сферах, как энергетика, кибербезопасность и торговля.