В Швеции обнаружили тело подозреваемого по делу о взрыве в Гётеборге

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Мужчина, подозреваемый в совершении взрыва в жилом доме в Гётеборге в Швеции, обнаружен мёртвым. Об этом говорится в заявлении полиции страны.
В Швеции обнаружили тело подозреваемого по делу о взрыве в Гётеборге
  • Reuters

«Хорошо, что его нашли, хотя мы надеялись, что он будет жив. Теперь расследование продолжается, чтобы получить более чёткую картину хода событий и причин взрыва», — приводятся в сообщении слова представителя полиции Андерса Бёрьессона.

Труп был обнаружен на берегу реки в Гётеборге.

Взрыв в жилом доме в Гётеборге произошёл 28 сентября. В результате инцидента пострадали не менее 20 человек, четверо из них получили серьёзные ранения.

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