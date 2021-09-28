При взрыве в жилом доме в Швеции пострадали до 20 человек

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При взрыве в жилом доме в Гётеборге, Швеция, пострадали до 20 человек. Ещё сотни жителей были эвакуированы.
При взрыве в жилом доме в Швеции пострадали до 20 человек
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press

Причины взрыва устанавливаются.

«Мы подозреваем, что кто-то мог поместить что-то, что взорвалось», — сказал представитель полиции Томас Фуксборг.

Житель дома Ларс Хультен сказал, что видел людей, которые «свисали с балконов, перелезали через них».

«Это было, наверное, самое громкое, что я слышал. Вся квартира завибрировала. Кровать завибрировала», — рассказал Хультен.

Отмечается, что после взрыва в здании произошёл пожар.

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