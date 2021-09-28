При взрыве в жилом доме в Швеции пострадали до 20 человек
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Причины взрыва устанавливаются.
«Мы подозреваем, что кто-то мог поместить что-то, что взорвалось», — сказал представитель полиции Томас Фуксборг.
Житель дома Ларс Хультен сказал, что видел людей, которые «свисали с балконов, перелезали через них».
«Это было, наверное, самое громкое, что я слышал. Вся квартира завибрировала. Кровать завибрировала», — рассказал Хультен.
Отмечается, что после взрыва в здании произошёл пожар.