При взрыве в жилом доме в Швеции пострадали до 20 человек

При взрыве в жилом доме в Гётеборге, Швеция, пострадали до 20 человек. Ещё сотни жителей были эвакуированы.

Об этом сообщает Associated Press.

Причины взрыва устанавливаются.

«Мы подозреваем, что кто-то мог поместить что-то, что взорвалось», — сказал представитель полиции Томас Фуксборг.

Житель дома Ларс Хультен сказал, что видел людей, которые «свисали с балконов, перелезали через них».

«Это было, наверное, самое громкое, что я слышал. Вся квартира завибрировала. Кровать завибрировала», — рассказал Хультен.

Отмечается, что после взрыва в здании произошёл пожар.