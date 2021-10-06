Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Малайзии

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Глава МИД России провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой.
Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Малайзии
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая политические контакты, работу совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, противодействие пандемии коронавирусной инфекции.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Высказан обоюдный настрой на активизацию диалога по линии внешнеполитических ведомств России и Малайзии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. 

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