В ЕС рассказали о выполнении долгосрочных контрактов на поставку газа из России

Долгосрочные контракты на поставки газа из России в Евросоюз выполняются, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента, посвящённой росту цен на энергоресурсы.

«Долгосрочные газовые контракты с Россией выполняются, однако дополнительные мощности не были забронированы, несмотря на растущие цены», — приводит слова еврокомиссара РИА Новости.

Ранее зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что ЕК считает причиной энергетического кризиса в Евросоюзе неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергетические ресурсы достиг максимума за 25 лет.

6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов превысила $1600 за 1 тыс. куб. м, что установило новый исторический рекорд.