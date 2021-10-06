В ЕС рассказали о выполнении долгосрочных контрактов на поставку газа из России
- РИА Новости
«Долгосрочные газовые контракты с Россией выполняются, однако дополнительные мощности не были забронированы, несмотря на растущие цены», — приводит слова еврокомиссара РИА Новости.
Ранее зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что ЕК считает причиной энергетического кризиса в Евросоюзе неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергетические ресурсы достиг максимума за 25 лет.
6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов превысила $1600 за 1 тыс. куб. м, что установило новый исторический рекорд.