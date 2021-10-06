Президент Германии прибыл в Киев

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев.
Президент Германии прибыл в Киев
  • © Bernd Von Jutrczenka/Dpa/ Legion Media

Об этом сообщило в Twitter посольство ФРГ на Украине.

«Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с (президентом Украины. —  RT) Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра», — говорится в сообщении.

В Киеве в эти дни проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию трагедии в Бабьем Яру.

Ранее в МИД Германии ответили на запрос RT о намерении установить в Киеве памятный камень Владимиру Багазию, который считается соучастником убийств евреев в украинской столице во время нацистской оккупации.

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