Президент Германии прибыл в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев.

Об этом сообщило в Twitter посольство ФРГ на Украине.

«Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с (президентом Украины. — RT) Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра», — говорится в сообщении.

В Киеве в эти дни проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию трагедии в Бабьем Яру.

Ранее в МИД Германии ответили на запрос RT о намерении установить в Киеве памятный камень Владимиру Багазию, который считается соучастником убийств евреев в украинской столице во время нацистской оккупации.