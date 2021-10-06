Германия выдаст Италии обвиняемого в убийстве россиянина

Берлин выдаст Италии россиянина Расула Бисултанова, обвиняемого в убийстве итальянца Никколо Чатти в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба итальянского МИД.

«Разрешение на передачу последовало за европейским ордером на арест, выданным прокуратурой Рима в 2020 году, на основании которого власти Германии 3 августа произвели арест российского гражданина на своей национальной территории», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД Италии, этот результат был достигнут благодаря постоянным контактам итальянских посольств в Берлине и Мадриде с властями соответствующих государств.

Ранее представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что в Праге по международному ордеру на арест, выданному Украиной, задержан гражданин России.