В посольстве России призвали США уничтожить своё химоружие

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Россия призывает Соединённые Штаты в кратчайшие сроки уничтожить своё химическое оружие. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
В посольстве России призвали США уничтожить своё химоружие
  • © facebook.com/RusEmbUSA

«Россия привержена обязательствам по КЗХО. В 2017 г. наша страна уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО», — говорится в комментарии посольства.

Как отмечается, «США продолжают оставаться единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия».

В посольстве призвали Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и выполнить международные обязательства, «обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения».

Ранее заместитель помощника министра обороны США Брэнди Вэнн заявила, что Соединённые Штаты рассчитывают завершить процесс ликвидации своего арсенала химических вооружений в 2023 году.

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