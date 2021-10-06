Bloomberg: Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Риме

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Председатель КНР Си Цзиньпин не будет лично участвовать в саммите G20 в Риме. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Bloomberg: Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Риме
  • Reuters
  • © Carlos Garcia Rawlins

«Китайские дипломаты проинформировали официальных лиц стран G20 о том, что председатель Си Цзиньпин в настоящее время не планирует лично присутствовать на саммите в Италии в этом месяце», — пишет агентство.

Как отмечается, данное послание было передано на встрече посланников G-20 во Флоренции в прошлом месяце.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что чрезвычайный саммит «группы двадцати» (G20) по Афганистану состоится 12 октября.

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