Bloomberg: Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Риме
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«Китайские дипломаты проинформировали официальных лиц стран G20 о том, что председатель Си Цзиньпин в настоящее время не планирует лично присутствовать на саммите в Италии в этом месяце», — пишет агентство.
Как отмечается, данное послание было передано на встрече посланников G-20 во Флоренции в прошлом месяце.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что чрезвычайный саммит «группы двадцати» (G20) по Афганистану состоится 12 октября.