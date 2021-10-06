США в 2020 году сократили число атомных боеголовок до 3750
- Reuters
Как пишет РИА Новости, цифра не учитывает выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боеголовки.
В 2020 году США уничтожили 184 старые боеголовки, подчёркивается в сообщении. Это значение стало самым низким более чем за 60 лет благодаря договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией.
Максимальное число боеголовок у США было во время холодной войны с СССР в 1967 году — 31 255.
В начале февраля Россия и США обменялись нотами о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.