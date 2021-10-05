Сирийский военный получил ранение в результате миномётного обстрела в Идлибе
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«В провинции Идлиб в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района населённого пункта Мадждалая по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Дадих, получил ранение сирийский военнослужащий», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.