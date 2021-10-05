Сирийский военный получил ранение в результате миномётного обстрела в Идлибе

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что сирийский военнослужащий ранен в результате миномётного обстрела боевиками позиций правительственных сил в провинции Идлиб.

«В провинции Идлиб в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района населённого пункта Мадждалая по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Дадих, получил ранение сирийский военнослужащий», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.