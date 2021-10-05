Разработчик сайта Kremlin.ru прокомментировал проблемы в работе некоторых компаний

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Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер рассказал RT, почему масштабный сбой соцсетей не затронул Telegram.
Разработчик сайта Kremlin.ru прокомментировал проблемы в работе некоторых компаний
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

«Мы видим, что отключение происходит у определённых компаний. Это значит, что, скорее всего, они пользуются одними и теми же облачными сервисами, и, возможно, проблема в хранилищах этих сервисов, а наши [Telegram] — в других местах», — сказал он.

Специалист отметил, что проблема может быть именно у Facebook, поскольку Instagram, WhatsApp, Facebook — сервисы одной компании. При этом он добавил, что сбои — обычное дело, скоро всё починят и соцсети заработают.

«Бывают радикальные вещи, когда гигантские кабели под океанами ломаются, — тогда это может занимать дни и недели, но это не тот случай» — заключил Геллер.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию.

Также пользователи сообщили о сбое в работе YouTube и Viber, а также многих других сервисов.

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