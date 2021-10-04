Франция выразила сожаление о решении Алжира отозвать посла из Парижа

Франция сожалеет о решении Алжира отозвать для консультаций своего посла из Парижа, страна работает над сохранением и развитием отношений с африканской страной. Об этом заявил представитель французского Министерства иностранных дел.

«Мы приняли к сведению отзыв для консультаций посла Алжира во Франции. Мы сожалеем об этом», — цитирует представителя МИД РИА Новости.

Он добавил, что Франция привержена глубоким и давним отношениям с Алжиром и его народом.

3 октября Алжир принял решение отозвать своего посла из Парижа после «безответственных» высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, заявил алжирский лидер Абдельмаджид Теббун.

До этого Макрон, по сообщению газеты Le Monde, заявил, что история Алжира является якобы «полностью переписанной».