Алжир отозвал посла из Франции
До этого Макрон, по сообщению газеты Le Monde, заявил, что история Алжира является якобы «полностью переписанной».
«Решение отозвать посла из Парижа принято в связи с безответственными заявлениями со стороны президента Франции», — приводит слова Теббуна президентская пресс-служба в своём Facebook.
Он отметил, что Алжир не потерпит какое-либо вмешательство в свои внутренние дела.
По его словам, высказывание Макрона оскорбило память людей, которые погибли в ходе колониального правления Франции в Алжире.
Ранее власти Алжира объявили о закрытии воздушного пространства для всей марокканской гражданской и военной авиации.