Алжир отозвал посла из Франции

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Алжир принял решение отозвать своего посла из Парижа после «безответственных» высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, заявил алжирский лидер Абдельмаджид Теббун.

До этого Макрон, по сообщению газеты Le Monde, заявил, что история Алжира является якобы «полностью переписанной».

«Решение отозвать посла из Парижа принято в связи с безответственными заявлениями со стороны президента Франции», — приводит слова Теббуна президентская пресс-служба в своём Facebook.

Он отметил, что Алжир не потерпит какое-либо вмешательство в свои внутренние дела.

По его словам, высказывание Макрона оскорбило память людей, которые погибли в ходе колониального правления Франции в Алжире.

Ранее власти Алжира объявили о закрытии воздушного пространства для всей марокканской гражданской и военной авиации.

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