Алжир закрыл своё воздушное пространство для авиации Марокко

Власти Алжира объявили о закрытии воздушного пространства для всей марокканской гражданской и военной авиации. Такое решение принял Высший совет безопасности страны по итогам заседания под председательством президента Абдельмаджида Теббуна.

Об этом сообщает «Алжирское радио».

Как уточняет France 24, такое решение принято на фоне «продолжающихся провокаций и враждебных действий Марокко».

24 августа Алжир заявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко.

В Марокко после этого заявили, что остаются «надёжным и верным партнёром алжирского народа» и будут продолжать «действовать благоразумно и ответственно».

По информации ТАСС, отношения Алжира и Марокко отягощаются проблемой Западной Сахары, в отношении которой страны занимают противоположные позиции: Рабат считает бывшие испанские владения частью своей, тогда как Алжир поддерживает её независимость.

В апреле МИД Марокко вызвал испанского посла из-за въезда на территорию Испании генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО (Народного фронта освобождения Западной Сахары) и лидера самопровозглашённой Сахарской Арабской Демократической Республики Брагима Гали.