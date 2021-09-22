Алжир закрыл своё воздушное пространство для авиации Марокко
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Об этом сообщает «Алжирское радио».
Как уточняет France 24, такое решение принято на фоне «продолжающихся провокаций и враждебных действий Марокко».
24 августа Алжир заявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко.
В Марокко после этого заявили, что остаются «надёжным и верным партнёром алжирского народа» и будут продолжать «действовать благоразумно и ответственно».
По информации ТАСС, отношения Алжира и Марокко отягощаются проблемой Западной Сахары, в отношении которой страны занимают противоположные позиции: Рабат считает бывшие испанские владения частью своей, тогда как Алжир поддерживает её независимость.
В апреле МИД Марокко вызвал испанского посла из-за въезда на территорию Испании генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО (Народного фронта освобождения Западной Сахары) и лидера самопровозглашённой Сахарской Арабской Демократической Республики Брагима Гали.