Турция поможет Польше в борьбе с нелегальной миграцией из Белоруссии

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Глава польского МИД Збигнев Рау после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Варшаве заявил, что Турция поможет Польше в борьбе с нелегальной миграцией из Белоруссии.
Турция поможет Польше в борьбе с нелегальной миграцией из Белоруссии
  • Reuters

Рау заявил, что он рассказал Чавушоглу, что мигранты, которые прибывают через Белоруссию, прилетают в Минск из различных стран и часто делают это с пересадкой в Турции.

«Господин министр решительно уверил меня, что Турция может помочь в этом вопросе. Он чётко понимает, что это фундаментальный вопрос для Польши и для восточного фланга НАТО», — приводит РИА Новости слова Рау.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в ситуации с миграционным кризисом.

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