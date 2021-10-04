Турция поможет Польше в борьбе с нелегальной миграцией из Белоруссии
- Reuters
Рау заявил, что он рассказал Чавушоглу, что мигранты, которые прибывают через Белоруссию, прилетают в Минск из различных стран и часто делают это с пересадкой в Турции.
«Господин министр решительно уверил меня, что Турция может помочь в этом вопросе. Он чётко понимает, что это фундаментальный вопрос для Польши и для восточного фланга НАТО», — приводит РИА Новости слова Рау.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в ситуации с миграционным кризисом.