Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

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В российском МИД сообщили об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О. Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что соответствующая мера «является ответом на принятое в августе с. г. северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье».

В августе власти Северной Македонии сообщили о высылке из страны российского дипломата.

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