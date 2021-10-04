Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

В российском МИД сообщили об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О. Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что соответствующая мера «является ответом на принятое в августе с. г. северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье».

В августе власти Северной Македонии сообщили о высылке из страны российского дипломата.