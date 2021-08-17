Северная Македония объявила о высылке российского дипломата

Власти Северной Македонии сообщили о высылке из страны российского дипломата. Об этом информирует местный портал «360».

Министр иностранных дел Буяр Османи заявил, что информация является конфиденциальной.

Он также заявил, что МИД республики «в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры» для обеспечения защиты национальной безопасности и безопасности союзников Северной Македонии.

Как передаёт Интерфакс, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не оставит без ответа «такой необоснованный и недружественный шаг».

18 мая власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата.

10 июня Россия в ответ на это объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата.