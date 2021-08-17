Северная Македония объявила о высылке российского дипломата
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Министр иностранных дел Буяр Османи заявил, что информация является конфиденциальной.
Он также заявил, что МИД республики «в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры» для обеспечения защиты национальной безопасности и безопасности союзников Северной Македонии.
Как передаёт Интерфакс, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не оставит без ответа «такой необоснованный и недружественный шаг».
18 мая власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата.
10 июня Россия в ответ на это объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата.