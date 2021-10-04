Токио сделал Москве представление в связи с учениями России в Японском море

Короткая ссылка
Японское правительство сделало российской стороне представление в связи с готовящимися учениями ВС России, которые, согласно заявлениям Токио, пройдут в акватории Японского моря.

«Зона проведения ракетных стрельб России частично затрагивает исключительную экономическую зону нашей страны», — приводит ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Он добавил, что японская сторона продолжает следить за действиями российских военных вблизи Японии.

Ранее на заседании штаба кибернетической безопасности Японии был одобрен проект новой трёхлетней стратегии кибербезопасности. Россия, Китай и КНДР в документе упоминаются в качестве потенциальных источников хакерских атак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить