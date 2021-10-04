Токио сделал Москве представление в связи с учениями России в Японском море
«Зона проведения ракетных стрельб России частично затрагивает исключительную экономическую зону нашей страны», — приводит ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.
Он добавил, что японская сторона продолжает следить за действиями российских военных вблизи Японии.
Ранее на заседании штаба кибернетической безопасности Японии был одобрен проект новой трёхлетней стратегии кибербезопасности. Россия, Китай и КНДР в документе упоминаются в качестве потенциальных источников хакерских атак.