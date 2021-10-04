«Рёнхап»: в КНДР обещают восстановить все линии связи с Южной Кореей 4 октября

В КНДР пообещали, что все линии связи с Южной Кореей будут восстановлены утром в понедельник, 4 октября.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап». Отмечается, что, согласно данным агентства, связь восстановят в 09:00 по местному времени (03:00 мск). Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить линии связи с Южной Кореей в начале октября.