СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить линии связи с Южной Кореей в начале октября. Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечается, об этом Ким Чен Ын заявил во время выступления на пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва.

Согласно данным агентства, эти действия будут направлены на улучшение отношений и построения мира на Корейском полуострове.

Ранее представитель южнокорейского Министерства объединения заявил, что Южная Корея продолжит прилагать усилия для стабилизации ситуации на Корейском полуострове и продвижения диалога с КНДР, несмотря на ракетные пуски со стороны Северной Кореи.