СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить линии связи с Южной Кореей в начале октября. Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей
  • Reuters

Как отмечается, об этом Ким Чен Ын заявил во время выступления на пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва.

Согласно данным агентства, эти действия будут направлены на улучшение отношений и построения мира на Корейском полуострове.

Ранее представитель южнокорейского Министерства объединения заявил, что Южная Корея продолжит прилагать усилия для стабилизации ситуации на Корейском полуострове и продвижения диалога с КНДР, несмотря на ракетные пуски со стороны Северной Кореи.

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