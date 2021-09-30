СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей
- Reuters
Как отмечается, об этом Ким Чен Ын заявил во время выступления на пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва.
Согласно данным агентства, эти действия будут направлены на улучшение отношений и построения мира на Корейском полуострове.
Ранее представитель южнокорейского Министерства объединения заявил, что Южная Корея продолжит прилагать усилия для стабилизации ситуации на Корейском полуострове и продвижения диалога с КНДР, несмотря на ракетные пуски со стороны Северной Кореи.