В Южной Корее рассказали о стратегии взаимодействия с КНДР после ракетных пусков

Представитель южнокорейского Министерства объединения заявил, что Южная Корея продолжит прилагать усилия для стабилизации ситуации на Корейском полуострове и продвижения диалога с КНДР, несмотря на ракетные пуски со стороны Северной Кореи.

«Продолжим работать над мирным урегулированием таких обостряющих военную напряжённость ситуаций, как ракетные пуски (КНДР. — RT)», — приводит ТАСС заявление представителя.

По его словам, позиция правительства заключается в необходимости продвижения мира и укрепления отношений посредством диалога и сотрудничества.

Ранее в японском правительстве сообщили, что Северная Корея запустила объект, напоминающий баллистическую ракету.

Позднее в Японии заявили, что со стороны КНДР был осуществлён пуск ракеты малой дальности.